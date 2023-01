(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32: Stringe i denti, mentre Claudel prova a staccare H. Weng per la vittoria di tappa 11.31: Si staccada T. Weng e Niskanen. Deve gestire un minuto in meno di un km ma è dura adesso! 11.30: Un km al traguardo. Claudel e H. Weng davanti, a inseguire Niskanen, T. Weng e11.29: Attenzione perchèè in difficoltà. Niskanen e T. Weng la superano ma la svedese resiste 11.28: Se ne vanno in due! Claudel e H. Weng per la vittoria della tappa. Niskanen raggiunge11.27: Claudel prova la fuga,sembra un po’ in difficoltà, H. Weng la affianca 11.27: Claudel affianca, sono tre in testa. Niskanen insegue a qualche metro 11.26: Bene anche ...

OA Sport

... Franco Bragagna ore 21:15 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23de Ski : Val di Fiemme - ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... in piazza Italia, con la sua Los Plaggers Band , nell'ambito del2000 - 3000 . E parlando con ... Lo spettacolo ha concluso il primo ReggioXmas , festival natalizio organizzato dalla Città ... LIVE Tour de Ski 2023, scalata Cermis in DIRETTA: Karlsson difende la leadership! Sogno podio per Federico Pellegrino CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming della scalata del Cermis a tecnica libera – Programma, orari, Tv e streaming del tour de Ski 2022/2023 – Presentazione della ...Dopo un 2022 che ha visto, soprattutto in estate, un'abbuffata di musica dal vivo, il 2023 si annuncia non da meno, grazie anche al ritorno dei grandi eventi live con protagonisti gli artisti stranier ...