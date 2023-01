(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv e streaming delladela tecnica libera – Programma, orari, Tv e streaming delde Ski 2022/– Presentazione della tre giorni di Val di Fiemme – I convocati dell’Italia per ilde Ski – Calendario Coppa del Mondo sci di fondo – La classifica di Coppa del Mondo maschile – La classifica di Coppa del Mondo femminile – Cronaca della 15 km mass start a tecnica classica maschile di Val di Fiemme – Cronaca della 15 km mass starta a tecnica classica femminile di val di Fiemme – Classifica delde Ski maschile – Classificade Ski femminile Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella settima e ...

OA Sport

... in piazza Italia, con la sua Los Plaggers Band , nell'ambito del2000 - 3000 . E parlando con ... Lo spettacolo ha concluso il primo ReggioXmas , festival natalizio organizzato dalla Città ...... in una gremitissima piazza Italia, con la sua "Los Plaggers Band" nell'ambito del "2000 - 3000" Lo spettacolo ha concluso il primo "ReggioXmas", festival natalizio organizzato dalla Città ... LIVE Tour de Ski 2023, scalata Cermis in DIRETTA: Federico Pellegrino sogna il podio finale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming della scalata del Cermis a tecnica libera – Programma, orari, Tv e streaming del tour de Ski 2022/2023 – Presentazione della ...Dopo un 2022 che ha visto, soprattutto in estate, un'abbuffata di musica dal vivo, il 2023 si annuncia non da meno, grazie anche al ritorno dei grandi eventi live con protagonisti gli artisti stranier ...