LIVE Slittino | Coppa del Mondo Sigulda 2023 in DIRETTA | vince Aparjods | Fischnaller splendido terzo!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata. 11.27 Questa invece la top5 della classifica generale: 1.Dominik(295) 2.Felix Loch (271) 3.Kindl Wolfgang (259) 4.Kristers Apajords (241) 5.Nico Gleirscher (220) 11.25 Per quanto riguarda gli altri azzurri 14esima piazza per Leon Felderer e 15esima per Lukas Gufler. 11.23 Questa la top5 odierna: 1.Kristers(1’35”228) 2.Max Langenhan (+0”253) 3.Dominik(+0”367) 4.Felix Loch (+0”290) 5.David Gleirscher (+0”577) 11.20 Continua la stagione da urlo per Dominik, che consolida la leadership nella classifica generale. 11.18 VITTORIA PER KRISTERS! Record della ...