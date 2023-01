LIVE Slittino | Coppa del Mondo Sigulda 2023 in DIRETTA | inizia la seconda manche | Dominik Fischnaller a caccia del podio!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Michael Lejsek, con una prova in crescendo, si issa al comando delle operazioni. 10.38 Terzo tempo diper Saba Kumaritashvili, il georgiano perde una posizione. 10.35 Eduard-Mihai Craciun rifila 2”117 nelle dueal cinese Alabati. 10.33 Il cinese Aihemaiti Alabati perde nellarispetto a Ferlazzo, ma riesce comunque a rimanere davanti (1’40”586). 10.31 48”487 nellaper un totale di 1’41”035. 10.30 E’ il momento dell’australiano Alexander Michael Ferlazzo. 10.28 CHE RIBALTONE! Muller ha completamente sbagliato direzione in entrata della quattordicesima curva ed è volato via dallo, per fortuna l’austriaco è fisicamente a posto. 10.25 Si ...