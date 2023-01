LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2023 in DIRETTA | non male Gross | indietro Razzoli | fra poco Vinatzer e Sala

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA MANCHE LADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 13.41 Seconda posizione per Stefanoa 14 centesimi di ritardo da Tremmel! Ha rischiato sul muro e pernon è andato davanti: discreta la prova dell’azzurro. 13.40 PARTE STEFANO! 66 centesimi di vantaggio in partenza su Tremmel. 13.40 Terza posizione a 66 centesimi da Tremmel per Aerni: azione decisamente rallentata nella seconda parte. 13.39 In pista Luca Aerni che parte con 65 centesimi di vantaggio su Tremmel, altro svizzero. 13.38 Inforca subito Nef! Dopo tre porte è subito fuori l’idolo di casa. 13.38 Tocca allo svizzero Tanguy Nef. 13.38 Raschner è terzo alle spalle di Tremmel e Ginnis: ...

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Federica Brignone seconda! Mikaela Shiffrin vince ed eguaglia il record di Lindsey Vonn La statunitense domina il gigante di Kranjska Gora ed entra nella leggenda: con 82 vittorie, diventa la più vincente di sempre con Lindsey Vonn.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 13.30 Chiude il podio un'altra che ormai ci ha fatto l'abitudine, Lara Gut. Quarta piazza pe ...