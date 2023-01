LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2023 in DIRETTA | guida Braathen | 8° Sala | Vinatzer finalmente al traguardo! Alle 13 30 la seconda manche

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMALADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA9.30 E12.30 11.20 Stefan Hadalin va davanti a Gross e fa scalare quest’ultimo e Razzoli di una posizione. 11.19 Per ora dunque gli azzurri nei 30 sarebbero quattro. Il tempo di Gross dovrebbe poter bastare, più difficile invece per Razzoli. Tra poco tocca a Simon Maurberger. 11.17 Questa la classifica quando sono scesi i primi 30: Lucas(NOR) Loic Meillard (SUI) +0.52 Linus Strasser (GER) +0.60 Manuel Feller (AUT) +0.82 Atle Lie McGrath (NOR) +0.94 Marco Schwarz (AUT) +1.16 Timon Haugan (NOR) +1.16 Tommaso(ITA) +1.34 15. Alex(ITA) +2.10 20. ...

