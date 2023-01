LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2023 in DIRETTA | comanda Braathen | Sala e Vinatzer in top15 provvisoria

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA MANCHE LADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.08 Manche infarcita di errori per Aerni, specialmente nella seconda metà. 19° posto a 2.99. Ora il croato Filip Zubcic. 11.07 Parte Ramon Zenhaeusern. Lo svizzero sta mettendo insieme un’ottima prova, uno dei pochi a rimanere sotto il secondo a metà manche. Al traguardo è 10° a 1.63, dopo aver perso tanto nel finale. Ora un altro “padrone di casa”, Luca Aerni. 11.05 Questa la classifica: Lucas(NOR) Loic Meillard (SUI) +0.52 Linus Strasser (GER) +0.60 Manuel Feller (AUT) +0.82 Atle Lie McGrath (NOR) +0.94 Marco Schwarz (AUT) +1.16 Timon Haugan (NOR) +1.16 Tommaso(ITA) ...

OA Sport

... sette spin - off inaction e tre serie animate. Parecchi di questi prodotti hanno regalato ...di un mondo hanno reso possibile la nascita dell'intero franchise (e dell'ecosistema basato su- ......50Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Gigante Femminile 2' Manche (replica) ore 04:55...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Federica Brignone vicina a Mikaela Shiffrin, Bassino quarta ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA MANCHE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.21 Nina O’Brien è ottima nella parte alta con ...SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante femminile sulla Podkoren e lo slalom maschile sulla Chuenisbärgli. Mikaela Shiffrin ha un'altra occasione di eg ...