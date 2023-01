LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2023 in DIRETTA | Braathen si mette in testa | Kristoffersen sbaglia e deve sperare

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA MANCHE LADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.39 Efficace la sciata di Strasser che rimane vicino anella parte alta. Al traguardo è secondo a 60 centesimi! Una buona prova per il tedesco su una pista che si sta confermando difficilissima da interpretare. Tocca al secondo svizzero, Loic Meillard! 10.37 Il primo dei beniamini di casa è partito piuttosto prudente, conscio probabilmente dei tanti errori di chi lo ha preceduto. Al traguardo è terzo con un distacco enorme, 1.46 da. Si prepara il tedesco Linus Strasser. 10.36VA IN! 82 centesimi di vantaggio su Feller che ha commesso un errore importante nel ...

