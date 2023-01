LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la prima manche | Bassino e Brignone voglio la vittoria

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 09.05 Dopo lagara di ieri, vinta da Valerie Grenier, oggi si torna in azione su una pista che prova a reggere allo di condizione della neve. Una situazione non semplice che potrebbe incidere anche sulle prestazioni delle atlete 09.00 Buongiorno e benvenuti a! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il secondosulla Podkoren La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca deldi ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel secondo ...