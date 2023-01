LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | Shiffrin in testa davanti a Federica Brignone | quarta Bassino

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA MANCHE LADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.01 L’austriaca Ramona Siebenhofer parte subito con un fardello di un secondo al primo intermedio. Prova davvero pessima nella quale non dà mai la sensazione di sciare in maniera serena. 18a a 3.81. Disastrosa. Pronta per la partenza l’austriaca Ricarda Haaser. 10.00 Wendy Holdener contiene il distacco in alto, poi crolla nettamente nel muro finendo addirittura 15a a 2.31 da. Come ieri, peggio di ieri. Al via ora Ramona Siebenhofer. 9.58 La slovena Ana Bucik (n° 16) perde 54 centesimi in vetta, poi si riprende nel tratto centrale, salvo poi cedere di nuovo troppo nel finale. Chiude nona a 1.23. Alla partenza Wendy Holdener. 9.57 Al momento ...