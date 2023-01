LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | scatta la prima manche | le italiane vogliono il successo

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 9.31 Mikaela Shiffrin ci permette di apprezzare una tracciatura filante come ieri con alcune porte che vanno prese con le molle. La statunitense chiude con il tempo di 55.30 per unadavvero breve. Al via ora Marta Bassino. 09.30 SI PARTE!!!!!LADEL SECONDODI!! Mikaela Shiffrin è sul tracciato! 09.28 Pochi istanti al via! Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza. Valerie Grenier saprà replicare quanto visto ieri? 09.26 Gli spunti di interesse saranno ...