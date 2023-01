LIVE Sci alpino | Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA | Platino in grande rimonta Attesa per Bassino e Brignone

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 12.53 Simone Wild non convince e chiude 11a con un distacco di 1.63. Ora tocca alla norvegese Thea Louise Stjernesund, per lei 41 centesimi di vantaggio su Ellenberger. 12.52 Questa dunque la top5 al momento,sarà almeno 22a, miglior risultato in carriera: Andrea Ellenberger (SUI) Julia Scheib (AUT) +0.06 Stephanie Brunner (AUT) +0.19 Franziska Gritsch (AUT) +0.32 Elisa(ITA) +0.38 12.51 Robinson è in piedi e scende sulle sue gambe. Immagini confortanti. 12.50 La neozelandese va in rotazione su una porta nel finale e viene sbalzata via. Speriamo non sia nulla di grave per lei. 12.49 BRUTTA CADUTA PER ROBINSON! 12.48 Nina O’Brien va dietro a ...