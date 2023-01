LIVE – Sci alpino | gigante femminile 8 gennaio Kranjska Gora 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) Latestuale deldi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Seconda gara sulle nevi slovene, che hanno visto ieri l’ennesimo podio di una Marta Bassino in grande forma. Occhio a Federica Brignone, ieri quarta a un passo dalla terza posizione. Appuntamento con la prima manche alle ore 9.30 e la seconda alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 09:32 – Marta perde abbastanza dalla statunitense. Finisce a +0.73 dalla Shiffrin. Vedremo con le prossime atlete in gara il reale valore di questa prestazione. 09:31 – Mikaela Shiffrin ferma il cronometro a ...