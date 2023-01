LIVE – Sampdoria Napoli | le formazioni ufficiali | Spalletti sceglie Elmas e Jesus

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo l’amara sconfitta contro l’Inter a San Siro di mercoledì scorso, iltorna in campo, a Genova contro ladi Dejan Stankovic. Per gli azzurri sarà fondamentale fare bottino pieno per tornare a vincere subito al ‘Ferraris’ e riprendere il cammino verso lo Scudetto e, soprattutto, per ritrovare convinzione e voglia di vincere. Alla vigilia di, Lucianoaveva parlato di squadra in forma e di sana arrabbiatura per come è finita la sfida di San Siro contro l’Inter. Inoltre aveva annunciato diversi cambi di formazione rispetto alla gara di mercoledì sera.(Getty Images), leSono 5 i cambi di Luciano ...

Sky Sport

GENOVA - Al Luigi Ferraris di Genova si affrontano ladi Stankovic e il Napoli di Spalletti nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Napoli(3 - 4 - 1 - 2) : Audero; Murru, Murillo, Nuytinck, ... Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE La Sampdoria in modo particolare è stata colpita recentemente da due lutti, prima è mancato Mihajlovic e pochi giorni fa ci ha lasciato Vialli. In occasione della partita contro ...La Sampdoria è reduce da 5 sconfitte di fila in casa ed in Serie A nella sua storia non ne ha mai incassate 6. Tra l'altro sono sei le sconfitte nelle ultime sette partite di Serie ...