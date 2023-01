LIVE Sampdoria-Napoli | le formazioni ufficiali | Kvaratskhelia ed Elmas insieme | Osimhen sfida Gabbiadini

Sky Sport

GENOVA - Al Luigi Ferraris di Genova si affrontano ladi Stankovic e il Napoli di Spalletti nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Napoli(3 - 4 - 1 - 2) : Audero; Murru, Murillo, Nuytinck, ... Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE La Sampdoria in modo particolare è stata colpita recentemente da due lutti, prima è mancato Mihajlovic e pochi giorni fa ci ha lasciato Vialli. In occasione della partita contro ...Formazioni ufficiali Sampdoria-Napoli: ecco le scelte di Stankovic e Spalletti per il match di Serie A 2022/23 Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli, match valido per la diciassettesima ...