LIVE – Sampdoria Napoli è iniziata | 0-0

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo l’amara sconfitta contro l’Inter a San Siro di mercoledì scorso, iltorna in campo, a Genova contro ladi Dejan Stankovic. Per gli azzurri sarà fondamentale fare bottino pieno per tornare a vincere subito al ‘Ferraris’ e riprendere il cammino verso lo Scudetto e, soprattutto, per ritrovare convinzione e voglia di vincere. Alla vigilia di, Luciano Spalletti aveva parlato di squadra in forma e di sana arrabbiatura per come è finita la sfida di San Siro contro l’Inter. Inoltre aveva annunciato diversi cambi di formazione rispetto alla gara di mercoledì sera.Spalletti (Getty Images), le formazioni ufficiali Sono 5 i cambi di Luciano Spalletti rispetto alla sfida di San Siro contro l’Inter. Restano ...