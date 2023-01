LIVE Sampdoria-Napoli 0-1 al 45' | Osimhen in gol | blucerchiati in 10

25- Napoli è scontro fondamentale in chiave salvezza da un lato e scudetto dall'altro. E Calciomercato.com vi raccontagli episodi da moviola più discussi. Arbitra il signor Rosario ...Al Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ...Nel riscaldamento del match contro il Napoli, i blucerchiati sono scesi in campo con una divisa speciale per ricordare l'ex bomber ...Clamoroso rigore concesso al Napoli nel corso del match contro i liguri! Polemiche e critiche alla concessione dell'arbitro!