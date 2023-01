LIVE Salernitana-Torino 0-0 | Ochoa è un muro!

Toro News

All'Arechi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ...La domenica si apre, invece, con l'importante lunch match tra lae il Torino. Nicola si gioca molto contro la sua ex squadra, il Torino © LaPresseI granata di Davide Nicola sono reduci ... LIVE! Salernitana-Torino 0-0 “Il presidente Iervolino è un leader e trascinatore, guarda in ottica costruttiva. Ha rivisto la partita contro il Milan, l’abbiamo ...PRIMO TEMPO 28' Candreva salta Vojvoda, rientra e calcia, Buongiorno gli fa muro e mette in angolo. 26' Dalla battuta Lazaro preoccupato dalla presenza di un avversario alle sue spalle ...