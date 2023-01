LIVE – Reggiana-Siena 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 8 gennaio 2023) Fischio d’inizio alle 17:30 per, match della ventunesima giornata del girone B di. Nella ventunesima giornata si sfidano la capolista, vogliosa di raggiungere il prima posseibile laB, e la decima, che invece ha bisogno di quei punti per confermarsi nella zona play off. Chi vincerà al Mapei Stadium? Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz; Libutti, Kabashi, Cigarini, Muroni, Guiebre; Lanini, Pellegrini.Allenatore: Alessio Baresi (Diana squalificato).(4-3-1-2): Lanni, Raimo, Franco, Riccardi, ...

I padroni di casa, dopo tre successi consecutivi, hanno pareggiato per 1 - 1 sul campo della Carrarese; sono terzi, a cinque lunghezze dalla capolista, a quota 38, con un percorso di undici ... [LIVE] Reggiana-Siena 0-0. Due buone chance per Pellegrini e Lanini Per la 21esima giornata di campionato di serie C, al Mapei Stadium – Città del Tricolore, il Siena scende in campo contro la capolista Reggiana. Arbitra l'incontro il signor Michele Giordano.