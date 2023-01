LIVE – Napoli-Olimpia Milano | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come quattordicesima giornata dellaA1di. Momento negativo per la formazione partenopea, che a partire dal mese di dicembre ha raccolto una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte, rimanendo quindi invischiata nell’attuale penultima posizione in classifica che vorrebbe dire retrocessione. E ora arriva la proibitiva sfida contro la formazione negativa, che la scorsa settimana ha battuto la Virtus Bologna, prima di perdere nettamente in Eurolega contro l’Olympiacos. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di domenica 8 gennaio sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...

OA Sport

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli Spezia - Lecce 18:00 Sampdoria -20:45 Milan - Roma LIGA 21:00 Atletico Madrid - ...Il direttore Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte in Marte Sportcondotto da Massimo D'Alessandro: 'Ila Milano ha dimostrato di essere fisicamente inferiore all'Inter. La squadra è arrivata a San Siro con la consapevolezza della prima della classe, ... LIVE Napoli-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Napoli-Olimpia Milano, posticipo della quattordicesima gio ...Dove Vedere il match di Serie A tra Sampdoria-Napoli in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.