LIVE Napoli-Olimpia Milano 75-75 | Serie A basket in DIRETTA | parità perfetta dopo 40? | si va all’overtime!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-79 2/2 per Davies in lunetta:accorcia a -2! 81-77 Ancora Williams, col fallo di Melli: esplode il PalaBarbuto! +4 GeVi a -2’21” dal termine del primo overtime! L’americano fallisce però il libero aggiuntivo. 79-77 Viratadi Williams:torna davanti! 77-77 Risponde subito Davies in sospensione! 77-75 Semi-gancio di Davis: vantaggio dei padroni di casa! Inizia il primo tempo supplementare! Finiscono qui i tempi regolamentari:sul 75-75, si va così75-75 E sono tre: pareggio della GeVi! Altro time-out di Messina. 74-75 Va a bersaglio anche il secondo. 73-75 Dentro il primo libero. Fallo subito a Jordan Howard nel tentativo da tre punti: giro in lunetta per l’americano, che avrà a ...