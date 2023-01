LIVE Napoli-Olimpia Milano 52-58 | Serie A basket in DIRETTA | ospiti davanti dopo 30? | 13 punti per Luwawu-Cabarrot! Ultimo quarto decisivo

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il terzo: l’chiudeper 52-58 sulla GeVi. Breve pausa ed inizierà l’! 52-58 Canestro di Uglietti sulla sirena! Coach Pancotto chiama il time-out, per provare a riordinare le idee ai suoi ragazzi. 50-58 Bomba del francese e massimo vantaggio meneghino aggiornato a +8, quando si entra nell’minuto del terzo! 50-55-Cabarrot segna entrambi i liberi a disposizione, riportandoa +5! 50-53 1/2 per Uglietti a cronometro fermo: -3! 49-53 Jordan Howard in sospensione: la GeVi prova a ricucire ...

Calcio e Finanza

Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A SAMPDORIA -0 - 2 - MILAN - ROMA1)44 punti 17 partite giocate 39 gol fatti 13 subiti 2) JUVENTUS 37 punti 17 partite ...Finisce così, con ilche torna alla vittoria, sale a 44 punti in classifica e consolida il primo posto. La Sampdoria resta ferma a quota 9, in zona retrocessione. Il tabellino di Sampdoria - ... Sampdoria Napoli in streaming gratis Guarda la partita in diretta Il tecnico del Napoli: "Bravo Osimhen: Ha un modo di stare in campo per cui si prende molte responsabilità. Kim sostituito per un indurimento muscolare, meglio non rischiare" ...L'ultima gara della 14a giornata si gioca al PalaBarbuto di Napoli, dove la GeVi di Pancotto, esordiente come head coach, riceve l'Olimpia Milano reduce dalla gara di EuroLeague ...