LIVE Napoli-Olimpia Milano 41-37 | Serie A basket in DIRETTA | 15 punti per Michineau | l’EA7 Emporio Armani prova a rimanere a contatto

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo tempo: al PalaBarbuto la GeVi conduce per 41-37 sull’! 41-37 Williams in sospensione, nuovo +4! 39-37 Contropiede di Stefano Tonut! 39-35 2/2 per Howard dai liberi! 37-35 Risponde subito Mitrou-Long, che tiene l’a -2! 37-33 Penetrazione di, +4 GeVi! 35-33 Tonut dal pitturato tiene a! 35-31 Bomba di Dellosto: +3! 32-31 1/2 per il tedesco a cronometro fermo: si ritorna in parità! 32-30 Virata di Voigtmann, con l’che accorcia al -2 quando si entra negli ultimi 3? del quarto. 32-28 Schiacciata pazzesca diin contropiede: esplode il PalaBarbuto! ...

Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A SAMPDORIA -0 - 2 - MILAN - ROMA1)44 punti 17 partite giocate 39 gol fatti 13 subiti 2) JUVENTUS 37 punti 17 partite ...Finisce così, con ilche torna alla vittoria, sale a 44 punti in classifica e consolida il primo posto. La Sampdoria resta ferma a quota 9, in zona retrocessione. Il tabellino di Sampdoria - ... Sampdoria Napoli in streaming gratis Guarda la partita in diretta L'ultima gara della 14a giornata si gioca al PalaBarbuto di Napoli, dove la GeVi di Pancotto, esordiente come head coach, riceve l'Olimpia Milano reduce dalla gara di EuroLeague ...Reazione d’orgoglio del Napoli, che si lascia alle spalle la sconfitta di San Siro (0-1 con l’Inter al rientro dopo la lunga sosta per il Mondiale) ed espugna il Marassi di Genova battendo per 2-0 la ...