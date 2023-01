LIVE Napoli-Olimpia Milano 28-28 | Serie A basket in DIRETTA | reazione meneghina | la GeVi risponde prontamente

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-28 Capitan Uglietti dalla media:impatta nuovamente nel punteggio! 26-28 Hall rincorre il pallone sulla linea di fondo e pesca DeShaun Thomas in area: nuovo vantaggio meneghino! 26-26 2/2 per Stewart in lunetta: lapareggia nuovamente i conti! 24-26 Devon Hall a fil di sirena:mette la freccia! Tonut fallisce il libero aggiuntivo. Time-out chiamato da Cesare Pancotto, per provare a fermare l’inerzia favorevole a. 24-24 Tonut col fallo! Canestro in penetrazione per l’ex Reyer Venezia, che pareggia subito i conti. 24-22 1/2 in lunetta per Michineau, torna a segnare anche la! 23-22 Luwawu-Cabarrot non si ferma e va fin in fondo: che partenza per i lombardi, che con un break di 4-0 tornano a ...