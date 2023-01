LIVE – Monza-Taranto 25-23 22-25 27-25 7-11 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 8 gennaio 2023) Latestualedi Vero-Gioiella Prisma, partita valevole per la terza giornata di ritorno della regular season didimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, noni con 15 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la sesta vittoria stagionale e risalire così la classifica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Vincenzo Di Pinto, decima a 5 lunghezze da, che va a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 8 gennaio all’Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

Corriere dello Sport

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella sfida- Taranto di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA ......posto dopo il pari dell'Inter a. Pari anche in Spezia - Lecce e Torino - Salernitana. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A SAMPDORIA - NAPOLI 0 - 2 - MILAN - ROMA1) ... Monza-Inter 2-2: Inzaghi beffato da Caldirola al 93'! Brutta tegola per Simone Inzaghi! Dopo il match contro il Monza le condizioni di alcuni nerazzurri non sono ottimali. Le ...Milan-Roma in diretta live, risultato in tempo reale e aggiornamenti minuto per minuto sulla gara valida per la 17^ giornata di Serie A ...