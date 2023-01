LIVE Milan-Roma 2-0 | Pobega in contropiede non sbaglia

Corriere dello Sport

Big match della diciassettesima giornata di campionato, la Roma sfida a San Siro ilcampione d'Italia per centrare la seconda vittoria consecutiva del 2023. Dopo il successo a fatica contro il Bologna all'Olimpico, la squadra di José Mourinho (squalificato, in panchina Foti ) ...A San Siro, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ... Milan-Roma 1-0 diretta: fuori Zaniolo, dentro Tahirovic 53' Bel cross dalla destra di Calabria che salta più in alto di Ibanez, ma il suo colpo di testa è centrale e Rui Patricio blocca. 52' THeo Hernandez prova il ...Il big match tra Milan e Roma chiuderà la domenica del diciassettesimo turno di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45 a San Siro, con i rossoneri chiamati a vincere per… Leggi ...