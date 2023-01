LIVE Milan-Roma 1-0 | Brahim Diaz spaventa Rui Patricio | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 gennaio 2023) 2023-01-08 23:07:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il big match della 17esima giornata di Serie A ècon calcio d’inizio al Giuseppe Meazza di San Siro a partire dalle 20.45. Una sfida fondamentale sia per Stefano Pioli, che cerca l’ennesima vittoria consecutiva per la corsa scudetto, che per Josè Mourinho, che ha l’occasione di distanziare la Lazio e portarsi a -1 dall’Inter in piena corsa per uin posto Champions. Dybala e Leao i campioni più attesi, ma occhio anche agli uomini mercato Bennacer e Zaniolo. STATISTICHE – Ilha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro lae non fa meglio contro i giallorossi dal febbraio 1990, quando arrivò a cinque successi consecutivi sotto la guida di Arrigo Sacchi. Laha segnato complessivamente 95 gol in ...