LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ross Branch vince tra le moto | sfida Loeb-Al-Attiyah

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36– Il botswanosi aggiudica la vittoria dicon il tempo finale di 3 ore, 46 minuti e 18 secondi, imponendosi con un vantaggio di 1’33” sullo statunitense Mason Klein e 3’15” sull’australiano Daniel Sanders. 4° il cileno Pablo Quintanilla a 6’29”, solo 19° al momento l’ormai ex leader della generale Skyler Howes a 15’06”. 10.30 AUTO – Raggiunge il km 203 il francese, in prima posizione (2:17:47) davanti a Lategan (+3’36”) e a Chicherit (+6’33”), ma si attende l’arrivo al rilevamento sopra menzionato di Al-e di Carlos Sainz Sr., precedentemente in testa (al km 147) con 2 minuti di vantaggio sul qatariota. 10.05...

Dove vedere 2023, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Parigi - 2023 La 2023 non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in streaming sul territorio italiano. Il rally più famoso del mondo che parte dall'Arabia Saudita il prossimo 31 dicembre verrà seguito da Sky Sport 24 con l'inviato Sandro Donato Grosso che ci farà vivere tutte le emozioni della gara. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA SETTIMA TAPPA AUTO Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell'ottava ...