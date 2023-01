LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Klein comanda dopo 90 km tra le moto | Lucci svetta nella Rally2

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.38 QUAD – In questa categoria ancora pochi piloti al check-point dei dei 47 km con l’argentino Andujar a guidare le fila con il crono di 51:53 davanti all’altro argentino Moreno Flores (52:33) e all’americano Copetti (52:59). Quarto Giroud (53:31). 07.37– L’americano(KTM)le fila della graduatoria con il crono di 1:05.45 a precedere il rappresentante del Botswana, Branch (Herorsports Rally), con il crono di 1:06:08 e l’australiano Sanders (GasGas) con il tempo di 1:06:53. Hanno perso terreno Howes (23°) e Luciano Benavides (20°). Molto bene Paoloin testa alla categoriaal rilevamento dei 90 km e ottavo in assoluto. 07.36– Luciano Benavides ...

Dove vedere2023, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Parigi -2023 La2023 non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in streaming sul territorio italiano. Il rally più famoso del mondo che parte dall'Arabia Saudita il prossimo 31 dicembre verrà seguito da Sky Sport 24 con l'inviato Sandro Donato Grosso che ci farà vivere tutte le emozioni della gara. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA SETTIMA TAPPA AUTO Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell'ottava ...