(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 QUAD – L’argentino Manuel Andujar dovrebbe aver chiuso i conti per ladi, terminando la prova speciale con 2’05” di vantaggio sul francese Alexandre Giroud. Siamo in attesa dell’arrivo di altri candidati al podio, ma le prime due posizioni non sembrano attaccabili. 12.00 AUTO – Loeb, Al-Attiyah e Lategan hanno tagliato il traguardo in quest’ordine, ma si attende ancora l’arrivo diSenior, che al km 295 godeva di un vantaggio di 1’33” sul francese. 11.35 QUAD – Laisvydas Kancius perde tempo dopo il rifornimento e scivola in quarta piazza al km 247. Nuovo leader Andujar con 10? di margine su Giroud e 5’10” su Medeiros. 11.30 AUTO –Senior si conferma in prima ...

OA Sport

Dove vedere2023, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Parigi -2023 La2023 non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in streaming sul territorio italiano. Gli ...Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Carlos Sainz vicino alla vittoria, Branch in trionfo tra le moto Dopo diversi giorni caratterizzati da problemi tecnici, il pilota del Botswana si riscatta regalando alla Hero il suo secondo successo di tappa in assoluto alla Dakar. La ripresa della gara dopo un gi ...Il francese resta un asso su quattro ruote, ma a quanto pare non sarà mai la persona giusta per andare in campeggio in riva al lago. Ecco Sebastien alle prese con l'impresa più ardua del Rally ...