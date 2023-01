LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Zonhoven 2023 in DIRETTA | Van Aert stravince su van der Poel | Sweeck mette le mani sul titolo

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Resiste van deral secondo posto, con un ritardo di 1’23”,è terzo a 80” di distanza ma guadagna qualche punticino su Vanthourenhout! A due gare dalla fine è una grossa ipoteca sul! 16.09 VINCE WOUT VANDIVENTA SUA! GRANDISSIMA VITTORIA PER IL BELGA! 16.08 E il leader della generale prova anche a riprendere Van Dernel finale! 16.06 Il campione europeo cede! Sta cedendo! 16.05 Per il terzo posto,spinge per staccare Vanthourenhout 16.04 Oramai si prospetta un vero e proprio arrivo in parata per Van. 16.02 E intanto continua ad aumentare il margine di Van! Passa per l’ultima volta sul traguardo in ...

Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Zonhoven 2023: orari 8 gennaio, programma, tv, streaming Altro giorno, altra vittoria per Wout Van Aert. Il belga ha letteralmente dominato la gara di Coppa del Mondo di Zonhoven, in Belgio, centrando l'ottavo successo stagionale in undici apparizioni tra i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross stagione 2022-2023 a Zonhoven, in Belgio. Terzultimo ...