LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Zonhoven 2023 in DIRETTA | Van Aert scollina il minuto di margine | il belga domina

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 E meno male che ci ponevamo la domanda sulle sue eventuali condizioni dopo la gara, ed il successo, di ieri a Gullegem: un CANNIBALE. 15.47 Chiuso il quinto giro da Wout Van, che ha rallentato un pochino, 7’16”. Ma il gruppetto alle spalle è fermo al confronto: Vanthourenhout, Sweeck e van der Poel beccano quasi 30” e sono ora ad oltre undi! 15.46 Intanto dietro Van Der Haar sta per essere raggiunto da Quinten Hermans, compagno di squadra di van der Poel. 15.45 Intanto però VanVA, ECCOME SE VA! È UN TRENO! 54” di vantaggio sui diretti inseguitori, e mancano ancora più di tre giri! 15.44 Tornando a van der Poel, ora è in quarta posizione alle spalle di Sweeck e Vanthourenhout e sembra non riuscire a tenere le ...

... Nicola Sangiorgio ore 00:00: Coppa del Mondo Elite Uomini (replica) ore 01:20 Pallavolo ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Marco Fantasia e Fabio Vullo ore 23:00: Turin International Cyclocross 5a prova Master ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Zonhoven 2023: orari 8 gennaio, programma, tv, streaming Terminato il fittissimo calendario natalizio, la stagione del ciclocross torna alla programmazione “standard” in cui la domenica è dedicata alle tappe di Coppa del Mondo. Oggi si terrà la gara numero ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross stagione 2022-2023 a Zonhoven, in Belgio. Terzultimo ...