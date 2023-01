LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Zonhoven 2023 in DIRETTA | Van Aert con un vantaggio di quasi 40” a metà gara

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Tornando a van der Poel, ora è in quarta posizione alle spalle di Sweeck e Vanthourenhout e sembra non riuscire a tenere le loro ruote. 15.43 RISCHIONE per Vannel tratto in sabbia! Imbarcata assurda del belga, che rimane in piedi e sceglie saggiamente di scendere dal mezzo. 15.42 van der Poel sembra non averne, la sua andatura evidenzia molto il movimento di spalle. La seconda caduta deve aver lasciato qualche strascico. 15.40 Completato il quarto giro per Wout Van, siamo a! Cronometro fermo sul tempo di 29’56”, giro in 7’07”! Il gruppetto Vanthourenhout-van der Poel-Sweeck è a 37”! 15.39 Nel gruppetto inseguitore, Vanthourenhout spinge e prova a staccare Sweeck, che resiste. 15.38 Il belga se ne è accorto e sta ...