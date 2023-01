(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella dodicesima tappa dideldistagione 2022-, in Belgio. Terzultimo appuntamento iridato che potrebbe essere uno snodo importante per la classifica generale, con Laurens Sweeck a caccia del primo titolo mondiale della sua carriera. Il ventinovenne della Crelan-Fristads è riuscito, grazie alla sua costanza, ad ergersi fino in vetta alla classifica e fino ad ora ha collezionato 308 punti, 21 in più rispetto a Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), diventato l’uomo di punta della sua squadra dopo i guai fisici di Eli Iserbyt. Quest’ultimo potrebbe però diventare in qualche modo ‘arbitro’ della ...

OA Sport

... Marco Fantasia e Fabio Vullo ore 23:00: Turin International Cyclocross 5a prova Master ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...1 Lars VAN DER HAAR 78 2 Michael VANTHOURENHOUT 71 3 Eli ISERBYT 69 4 Laurens SWEECK 63 5 Tom PIDCOCK 50 6 Kevin KUHN 41 7 Niels VANDEPUTTE 39 8 Toon VANDEBOSCH 33 9 Mathieu VAN DER POEL 30 10 Quinten ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2023 in DIRETTA: si profila il solito duello Van Aert-van der Poel CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross stagione 2022-2023 a Zonhoven, in Belgio. Terzultimo ...Terminato il fittissimo calendario natalizio, la stagione del ciclocross torna alla programmazione “standard” in cui la domenica è dedicata alle tappe di Coppa del Mondo. Oggi si terrà la gara numero ...