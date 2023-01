LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Zonhoven 2023 in DIRETTA | chiuso il primo giro | terzetto in testa con Van Aert | van der Poel e Vanthourenhout

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 ED ECCOLO L’ATTACCO DI VAN! Fase sulla sabbia in discesa e allunga inesorabilmente! In forma smagliante, l’uomo Jumbo-Visma! 15.21 Già segnalato a 20” il gruppetto con Kevin Kuhn. 15.20 E proprio su questo tratto, è Laurens Sweeck a fare la differenza! Il belga stacca Van Der Haar e si è quasi riportato suldi. 15.19 E come in precedenza, arriva il tratto in sabbia e van derprova a prendere margine. Vanfa buona guardia. 15.18il! Passa inVan, con van derhannola prima tornata in 7’30’. 15.17 Si ...

OA Sport

... Nicola Sangiorgio ore 00:00: Coppa del Mondo Elite Uomini (replica) ore 01:20 Pallavolo ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Marco Fantasia e Fabio Vullo ore 23:00: Turin International Cyclocross 5a prova Master ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Zonhoven 2023: orari 8 gennaio, programma, tv, streaming È un vero e proprio dominio olandese sulla sabbia belga di Zonhoven, teatro della terzultima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross 2022-2023: sono ben sette le atlete neerlandesi a figurare in top 10 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross stagione 2022-2023 a Zonhoven, in Belgio. Terzultimo ...