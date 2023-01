LIVE Bronzetti-Keys 3-6 1-1 | Italia-USA United Cup 0-3 in DIRETTA | l’azzurra lotta ma perde il primo set

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FRITZ DALLE 7.30 30-15 Secondo doppio fallo del match per la romagnola. 30-0 Attacca e comanda benein questo frangente. Non riesce il recupero di rovescio a. 15-0 Splendida palla corta deldopo aver ancora gestito alla grande lo scambio. 1-1 BREAK! Non si arrendeche vince uno scambio lungo e si carica! 30-40 Palla break! Sbaglia malamente il passante con il rovescio. 30-30 ROVESCIO LUNGOLINEA IN CONTROPIEDE DI GRANDE PRESTIGIO DELL’AMERICANA! 15-30 Di poco lunga la risposta della n.54 della classifica WTA. 0-30 Più fluida in risposta, ancora una volta ...