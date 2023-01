LIVE Biathlon | staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA | vince sempre la Norvegia! Italia 11ma

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Pokljuka 2023 in DIRETTA: vince sempre Johannes Boe! Giacomel fa 3/5 nell'ultima serie e chiude con un ottimo quinto posto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTE LIVE Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 12:30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è ...SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante femminile sulla Podkoren e lo slalom maschile sulla Chuenisbärgli. Mikaela Shiffrin ha un'altra occasione di eg ...