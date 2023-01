LIVE Biathlon | staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA | Norvegia in testa nella mixed relay Italia in rimonta con un ottimo Giacomel

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTEStartlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 15:01sta andando fortissimo sugli sci! In uscita dal poligono l’azzurro aveva 3”5 su Fillon Maillet e ora ha praticamente raddoppiato il suo vantaggio. 15:00 Da segnalare lo zero di Ponsiluoma. 14:59 Disastroso Dale che ha commesso quattro errori e ha dovuto compiere il giro di penalità. 14:58 Fillon Maillet commette solo un errore ed è secondo subito dietro a. Terzo Doll a 8”8, quarto Finello a 20”1. 14:57ESCE PER PRIMO DAL POLIGONOOOO! L’azzurro ha usato due ricariche ma è stato veloce nel rilascio colpi e visti i tanti errori degli avversari è riuscito a portarsi in. 14:57 Si arriva al poligono in piedi. Attenzione perché le condizioni non sono ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Biathlon, staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA: Norvegia in testa dopo il primo poligono nella mixed relay. L'Italia insegue CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTE LIVE Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 12:30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTE LIVE Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 12:30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è ...