LIVE Biathlon | staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA | la Norvegia vince la single-mixed! Ora la gara a squadre miste

(Di domenica 8 gennaio 2023) Startlist staffetta a coppie– Startlist staffetta amista 14:10 In casa Italia c'è grande attesa per questa. Il Bel Paese sarà al via con Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi e andrà a caccia del successo. 14:05 Bentrovati amici di OA Sport! Tra venti minuti avrà inizio la staffetta a, ultimavalida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022-di. 12:30 Per ora la nostrafinisce qui. I nostri aggiornamenti ricominceranno alle ore 14:05 per la staffetta ache inizierà alle 14:25.

valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 12:30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è ...