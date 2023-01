LIVE Biathlon | staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA | Italia seconda dopo sette poligoni nella mixed relay! Francia prima

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTEStartlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 15:44 Si attende solo la fine. Ormai le posizioni sono cristallizzate. 15:43 Simon ha addirittura guadagnato su Vittozzi nell’ultimo tratto. 15:42 Julia Simon controlla il vantaggio e al km 28,6 ha 20”8 su Vittozzi. A 42”9 Elvira Oeberg. 15:41 Quarta la Svizzera a 1’16”, quinta la Germania a 1’24” e sesta la Norvegia a 1’25”. 15:40 Elvira Oeberg trova lo zero ma è troppo distante da Vittozzi. 15:39 BRAVA VITTOZZIIII! SOLO UN ERRORE PER L’AZZURRA! SARÀ SECONDO POSTO PER L’! 15:38 Julia Simon usa soltanto una ricarica e tiene senza problemi laposizione. 15:37 È il momento dell’ultimo poligono. Attenzione! 15:36 La Svizzera è quarta a 1’12”, la Germania quinta a 1’19” e la Norvegia sesta a 1’22”. 15:36 Non perde ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Biathlon, staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA: Italia seconda dopo tre frazioni nella mixed relay! Francia prima CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTE LIVE Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 15:25 ULTIMO CAMBIO! La Francia è in testa con 32”6 di vantaggio sull’Italia. Davvero ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTE LIVE Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 12:30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è ...