LIVE – Biathlon | staffetta mista Pokljuka 2023 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 8 gennaio 2023) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di. Per l’Italia scenderanno in pista Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Appuntamento alle ore 14.25. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14.20 – Amici di Sportface, benvenuti allatestuale delladi. A breve si parte. SportFace.

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Biathlon, staffette Pokljuka 2023 in DIRETTA: la Norvegia vince la single-mixed! Ora la gara a squadre miste CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTE LIVE Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 12:30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE DIRETTE LIVE Startlist staffetta a coppie miste – Startlist staffetta a squadre mista 12:30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Il prossimo appuntamento con il biathlon è ...