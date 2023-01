(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRONZETTI-KEYS DOPO10:03 Termina qui la nostratestuale di. Gli USA si aggiudicano dunque laCup 2023. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:01Cup che si è rivelata competizione futuribile. Con le dovute modifiche, in special modo riguardanti la fase a gironi ed il ripescaggio, potrebbe diventare torneo appetibile per tutti i big del tennis internazionale. 9:59 Sapevamo sarebbe stata dura contro la compagine più forte del torneo, composta da soli top 20 sia al maschile che al femminile. C’è comunque ...

OA Sport

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE ...IL REGOLAMENTO TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAe Fritz ...Nella notte italiana - dalle ore 3,su SuperTennis - l'Italia sfida gli Stati Uniti nella finale della "United Cup", nuovo evento ...delle ore 7.30 italiane - sfida clou tra Matteo, n. LIVE Berrettini-Fritz 6-7 (4) 6-7 (6), Italia-USA 0-3 United Cup in DIRETTA: Matteo condannato dai tiebreak. Americani sul tetto del mondo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la partita in tv/streaming – La presentazione della sfida Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del doppio misto della Finale di United Cup 2 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare della finale di United Cup 2023 tra Italia ed USA. In campo i big al maschile, ovvero Ma ...