(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRONZETTI-KEYS DOPO15-40 Due. Si ferma sul nastro l’accelerazione di dritto di. 15-30 Risposta sensazionale di, che va a segno con il rovescio lungolinea successivo. 15-15 Vola via il dritto diin uscita dal servizio. 15-0 CHE PUNTOOOO! Ci sta mettendo il cuore Matteo, che trova un passante di dritto in allungo che ha del clamoroso. 3-3 Game. Servizio e rovescio incrociato perfetto del tennista di San Diego, che ancora una volta non offre. AD-40 ACE…Incredibile. 40-40 Gran ...

OA Sport

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE ...IL REGOLAMENTO TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAe Fritz ...Nella notte italiana - dalle ore 3,su SuperTennis - l'Italia sfida gli Stati Uniti nella finale della "United Cup", nuovo evento ...delle ore 7.30 italiane - sfida clou tra Matteo, n. LIVE Berrettini-Fritz 6-7 3-2, Italia-USA 0-2 United Cup in DIRETTA: l'azzurro cancella due palle break in avvio di secondo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la partita in tv/streaming – La presentazione della sfida Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del doppio misto della Finale di United Cup 2 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare della finale di United Cup 2023 tra Italia ed USA. In campo i big al maschile, ovvero Ma ...