L' Italia non fa l' interesse dei migranti L' Ong vuol scegliere dove sbarcare

Il Sole 24 ORE

... per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in. Ue: test prima di partenze ... le statistiche ufficiali cinesi, ha affermato l'Oms,sono al passo con la ripresa dell'epidemia ...Insomma, quella lastra secondo loroserviva, nonostante l'errore visto cheera una contusione'. La donna continua: 'ho mai fatto un esposto ufficiale, ma sto appurando che eventi del ... Carenza farmaci non solo in Italia, dalla Francia alla Grecia è allarme: ecco cosa sta accadendo Nemmeno Lucia Bronzetti riesce a portare all’Italia il punto della bandiera nella finale di United Cup 2023. La ventiquattrenne nata a Rimini si deve arrendere per 6-3 6-2 contro la favorita Madison K ...Non riesce l'ennesima impresa alla 18enne ceca Linda Noskova dopo le eccellenti prestazioni dei giorni scorsi. Aryna Sabalenka torna al successo dopo oltre un anno e mezzo ...