L' Iran non ferma il boia Manifestazioni a Roma | 300mila firme per salvare la vita a Fahimeh Karimi

- L'allenatrice di pallavolo e madre di tre bambini piccoli condannata a morte dal regime di Teheran per aver sferrato calci a un paramilitare durante le proteste seguite alla morte di Mahsa ......hanno attraversato l'dopo la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia morale. Sotoudeh, che sta scontando la sua pena detentiva ha ricordato che "i due manifestantihanno ... Iran non ferma il boia, impiccati altri due manifestanti L'allenatrice di pallavolo e madre di tre bambini piccoli condannata a morte dal regime di Teheran per aver sferrato calci a un paramilitare durante le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini ...Proseguono le tremende impiccagioni in Iran. Secondo una dichiarazione della magistratura del paese sono stati uccisi altri due uomini identificati come Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hossein ...