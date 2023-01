L’Inter ha un problema non più trascurabile | Lukaku Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023)ha unnon più. Lo scrive Fabio Licari sulladello Sport. Come già contro il Napoli, anche contro il Monza l’attaccante belga dell‘Inter è risultato totalmente fuori forma, un ingranaggio avulso dal corpo nerazzurro. Lascrive: “Resta un solo punto e unnon più. Sia chiaro che il pari non è soltanto colpa del centravantone belga, entrato nel secondo tempo per uno Dzeko non ispiratissimo. Ma, se c’erano interrogativi sul perché Inzaghi avesse rinunciato ancora una volta alla Lu-La, eccola la risposta: Kukaku al momento non è presentabile. Non a questi livelli. Un chiaro deficit fisico che si trasforma in un crollo psicologico.è ...