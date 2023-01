L’Inter contro l’arbitro Sacchi Varriale | “Proteste giuste | che errore” Ai brianzoli manca un rigore

Leggi su napolipiu

(Di domenica 8 gennaio 2023) Moviola Monza-Inter, in nerazzurri protestano per un gol non dato ad Acerbi.non fischiaai. Ci sono due episodi da moviola importanti in Monza-Inter. Nel primo caso non viene fischiato un calcio diai, ma è il secondo che fa molto discutere. Ma cosa è successo sul gol annullato ad Acerbi? Il tutto nasce dagli sviluppi di un calcio di punizione a favore del: Durante questa azione, c’è stato un contatto tra Gagliardini e Pablo Marì in area di, che ha portato il direttore di gara a fermare il gioco, ancora prima che arrivasse la deviazione di Acerbi e che la palla finisse alle spalle del portiere avversario. Monza-Inter: moviola gol Acerbi Tuttavia, a far cadere Pablo Marì non è stato Gagliardini, ma il compagno di ...