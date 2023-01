Lettera di Gravina a Vialli | “Hai reso eccezionale un gruppo normale”

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA – A due giorni dalla scomparsa di Gianluca, il presidente della Figc Gabrieleha affidato il suo emozionato ricordo ad unaindirizzata proprio all’ex bomber di Juventus e Nazionale, morto a 58 anni dopo una lunga battaglia con un tumore al pancreas. “Caro Gianluca, in fondo è solo una questione di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus-Udinese, Allegri: “Sarà una partita complicata come tutte” Hellas Verona – Roma: finisce 3-0 a tavolino I fondi private equity entrano nel calcio, scopriamo perché Spalletti pronto per la Champions: “Affronteremo il Liverpool di sempre” L’ira di Sarri: “Gara Feyenoord rinviata una vergogna, niente calcoli” La Lazio è la regina del derby

La Gazzetta dello Sport

dia Vialli: "Hai reso eccezionale un gruppo normale" Poiaggiunge: 'Anche adesso, nel dolore profondo in cui ci siamo abbandonati per la notizia che non avremmo mai voluto ...... pianto, sorriso e vissuto che ti sei scambiato con Roberto (Mancini, ndr) in un momento di estasi collettiva, eppure così intimo e privato', prosegue ladi Gabriele. 'E anche adesso, ... La lettera di Gravina a Vialli: "Hai reso eccezionale un gruppo di persone normali" Toccante la lettera dedicata in onore di Gianluca Vialli da parte del Presidente della FIGC Gravina: l'ex Juventus lascia un vuoto incolmabile ...con queste parole, scritte in una lettera, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha voluto ricordare Gianluca Vialli.