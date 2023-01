Lecce | Baroni | 'Per il nostro campionato | è importante che tutte le teste siano attive'

ItaSportPress

... con l'attacco che punta su Nzola, salito a quota 8 contro la Dea;schiera il nuovo esterno ...(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Maleh; Strefezza, ...Alle 15.00 andrà in scena Speziaal Picco. Ecco le formazioni ufficiali schierate da Gotti eEcco le formazioni ufficiali di Spezia. SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Luca Gotti.(4 - 3 - ... Lecce, Baroni: “Spezia in casa forte e servirà prestazione maiuscola” L’allenatore del Lecce presenta così la gara a pochi minuti dal fischio d’inizio ai microfoni di Dazn “Non possiamo fare questo campionato in undici, abbiamo bisogno di venti titolari e sto lavorando ...LA SPEZIA - Tutto pronto al Picco, dove lo Spezia di Mister Gotti sta per scendere in campo contro il Lecce di Baroni in regime di allerta gialla che, con ogni probabilità, porterà una forte pioggia p ...