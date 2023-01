LeBron trascinatore | così i Lakers hanno battuto i Kings | gli highlights

Corriere dello Sport

Quinta vittoria consecutiva e primo successo stagionale contro una rivale divisionale per i Los Angeles Lakers che superano 134 - 136 i Sacramento ...Ilè ancora una volta Nikola Jokic che mette a referto l'ennesima tripla doppia della ...James e compagni battono in casa gli Hawks 130 - 114 con il Prescelto che fa registrare al ... Nba, LeBron trascinatore: quarta vittoria consecutiva per i Lakers Record storico anche di guadagni per LeBron James, 9 anni di fila da più pagato in NBA, cifre assurde! patrimonio da urlo per la star NBA ...Ecco tutti i risultati della notte del 30 dicembre di regular season NBA 2022/23. Bene Bucks, Bulls, Nuggets, Pelicans e Warriors.